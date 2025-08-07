El presidente de Portugal promulga el decreto para la privatización de la aerolínea TAP

2 minutos

Lisboa, 7 ago (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este jueves el decreto aprobado por el Gobierno para la reprivatización del 49,9 % del capital social de la aerolínea portuguesa TAP.

«Tras las aclaraciones del Gobierno, el presidente de la República promulgó la ley que aprueba el proceso de reprivatización del capital social de TAP», indicó el mandatario en un comunicado difundido por la Presidencia lusa.

El Gobierno del primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, aprobó el pasado 10 de julio un decreto ley que permite la reprivatización de 49,9 % de TAP; hasta el 44,9 % del capital de la empresa estará abierto a inversores y hasta el 5 % a los empleados.

El 50,1 % restante permanecerá en manos del Estado.

TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla después de los daños sufridos por la pandemia. Actualmente, está en proceso de reestructuración.

En julio, Rebelo de Sousa ya se mostró de acuerdo con el decreto de ley aprobado por el Gobierno y descartó otro veto como el de 2023, cuando rechazó la propuesta del entonces Ejecutivo socialista para privatizar la compañía.

En octubre pasado, el Gobierno anterior de Montenegro confirmó que existían negociaciones con tres grupos aéreos interesados en la compra de la aerolínea TAP: IAG -donde están integradas Iberia y British Airways-, Lufthansa y Air France.

Tras el reciente anuncio de la reprivatización, IAG reiteró su interés en la compra de TAP, aunque avisó que dependerá de las condiciones de compra. EFE

