El presidente iraní viajará a China para cumbre de Shanghái y fortalecer lazos con China

Teherán, 26 ago (EFE) – El presidente iraní, Masud Pezeshkian, viajará a China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará el próximo domingo y lunes, y también para consolidar la relación estratégica con Pekín en momentos de creciente tensión con Occidente.

“Este es el primer viaje del presidente a China en el último año, realizado con el fin de participar en la importante cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái”, informó este martes el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei, en su rueda de prensa semanal.

Baghaei indicó que, en la cumbre que se llevará a cabo el próximo domingo y lunes, además de los 10 países miembros permanentes, unos 20 Estados más participarán en el marco de Shanghái Plus, así como secretarios generales y directores generales de organizaciones internacionales.

China, Rusia, India e Irán, son algunos de los miembros de la OCS que estarán presentes en la cita.

“Esto brinda una valiosa oportunidad para que la República Islámica de Irán mantenga consultas con los miembros de la organización, especialmente con el país anfitrión, China”, enfatizó el diplomático.

El portavoz agregó que, al margen del encuentro, se prevén reuniones bilaterales con altos funcionarios chinos para revisar y profundizar las relaciones estratégicas bilaterales, que calificó como “sólidas”.

Asimismo, destacó que el acuerdo de cooperación de 25 años entre ambos países se está implementando de manera efectiva.

La visita de Pezeshkian a Pekín se produce en un contexto de creciente tensión entre Irán y Occidente, por lo que Teherán busca ampliar sus alianzas estratégicas y fortalecer vínculos con socios clave como China y Rusia, frente a la presión internacional sobre su programa nuclear. EFE

