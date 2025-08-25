El presidente nigeriano tratará con Lula en Brasil el impulso de la cooperación bilateral

2 minutos

Lagos, 25 ago (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, tratará con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el reforzamiento de la cooperación bilateral, en el marco de la visita de Estado de dos días que empieza este lunes en Brasilia.

«La visita de Estado de hoy marca la renovación de la histórica relación entre Nigeria y Brasil», afirmó Tinubu, que llegó este lunes a la capital del país sudamericano, en su cuenta de la red social X.

«Espero con interés trabajar con el presidente Lula para profundizar la cooperación en agricultura, energía, comercio y cultura, con el fin de construir un futuro de prosperidad compartida a través del Atlántico», agregó el mandatario de Nigeria, el país más poblado de África (más de 230 millones de personas) y uno de los principales productores de petróleo del continente africano.

Tinubi se reunirá este lunes con Lula en el palacio presidencial, una entrevista cara a cara a la que seguirán reuniones bilaterales con la presencia de altos funcionarios de ambos gobiernos, según adelantó la Presidencia de Nigeria en un comunicado.

Los dos líderes presenciarán también la firma de memorandos de entendimiento y, posteriormente, está previsto que ofrezcan una conferencia de prensa conjunta.

Durante la visita de Estado, Tinubu se reunirá igualmente con los presidentes del Senado brasileño (Cámara alta del Parlamento), Davi Alcolumbre; de la Cámara de Diputados (Cámara baja), Hugo Motta; y del Tribunal Supremo Federal, Edson Fachin.

El mandatario nigeriano también participará en el Foro Empresarial Nigeria-Brasil.

Nigeria y Brasil mantienen relaciones diplomáticas desde principios de la década de 1960.

Nigeria estableció formalmente su embajada en Brasil el 18 de octubre de 1966, mientras que Brasil fue el único país latinoamericano que participó en las celebraciones de la independencia de Nigeria el 1 de octubre de 1960.

Desde la toma de posesión del presidente Tinubu el 29 de mayo de 2023, los contactos de alto nivel han fortalecido los lazos entre ambos países.

Recientemente, Tinubu encabezó la delegación de Nigeria a la Cumbre de Líderes del grupo de economías emergentes BRICS en Río de Janeiro en julio pasado y, por invitación de Lula, asistió a la Cumbre del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) en Brasil en noviembre de 2024. EFE

