El presidente panameño recibe las cartas credenciales de ocho embajadores

Ciudad de Panamá, 20 ago (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este miércoles las cartas credenciales de los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Israel, Brasil, Suecia, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam, Malasia y la República Eslovaca.

Mulino, en compañía del ministro Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, recibió, cada uno a su vez, a los diplomáticos, con los que dialogó de temas de interés bilateral entre sus respectivos países y Panamá, informó la presidencia panameña.

Mattanya Cohen, embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel en Panamá, fue el primero en presentar sus cartas credenciales al mandatario panameño. Le siguió en el orden, João Mendes Pereira, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federativa de Brasil en Panamá.

Posteriormente lo hicieron los embajadores Pontus Mats Petter Rosenberg, del Reino de Suecia, residente en Guatemala y concurrente en Panamá; Beryl Rose Sisulu, de la República de Sudáfrica, residente en México y concurrente en Panamá; Vimolbajra Ruksakiati, del Reino de Tailandia, residente en Chile y concurrente en Panamá.

La ceremonia concluyó con la presentación de las cartas credenciales de los embajadores Nguyen Van Hai, de la República Socialista de Vietnam, residente en México y concurrente en Panamá; Ahmad Irham Bin Ikmal Hisham, de Malasia, residente en Perú y concurrente en Panamá, y Milan Cigán de la República Eslovaca, residente en México y concurrente en Panamá, detalla la información oficial. EFE

