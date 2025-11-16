El presidente surcoreano promete un castigo severo para responsables del derrumbe de Ulsan

Seúl, 16 nov (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, prometió este domingo que los responsables del derrumbe de una central termoeléctrica la semana pasada en la localidad de Ulsan, en el que murieron siete personas, serán «castigados con severidad, sin importar su puesto o cargo».

«Investigaremos a fondo si la gestión de la seguridad en la obra fue inadecuada o si se impuso un exceso de trabajo bajo presión para acortar el plazo de construcción», aseguró el mandatario en su página de Facebook sobre el suceso, que ocurrió cuando un grupo de nueve trabajadores preparaba la demolición de la central.

Dos de los afectados fueron rescatados con vida tras el incidente, mientras que los otros siete fueron recuperados muertos tras una operación de rescate que se prolongó durante más de una semana.

El último cuerpo, de un trabajador de 62 años, fue recuperado este viernes, según los medios locales.

«La última persona desaparecida tras el derrumbe de la central eléctrica de Ulsan fue encontrada sin vida, ocho días después del accidente. A pesar de los fervientes deseos de toda la nación, los siete trabajadores que fueron sepultados regresaron a sus familias sin vida. Se me parte el corazón», aseguró Lee en su mensaje.

El mandatario ofreció además sus disculpas como «máximo responsable de la seguridad pública», y dijo que su Gobierno se asegurará de que no se vuelvan a producir accidentes similares. EFE

