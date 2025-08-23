El primer minisfro francés hablará el lunes sobre las negociaciones para el presupuesto

2 minutos

París, 23 ago (EFE).- El primer ministro francés, François Bayrou, ofrecerá una rueda de prensa el próximo lunes para marcar el paso del nuevo curso político, dominado sobre todo por la negociación del presupuesto para 2026, anunció este sábado el Gobierno.

El mismo día, Bayrou iniciará una ronda de conversaciones con los sindicatos y los empresarios, que precederá a otra tanda de reuniones con los partidos con representación parlamentaria.

Las líneas directrices del presupuesto han sido rechazadas de forma unánime por la oposición parlamentaria de izquierda y de extrema derecha, así como por los sindicatos.

Esas líneas incluyen un esfuerzo de 40.000 millones de euros entre mayores ingresos y recorte del gasto para recortar el abultado déficit público, que alcanzó el 5,8 % del producto interior bruto (PIB) el año pasado.

La oposición y los sindicatos reprochan, en general, que ese esfuerzo implica sobre todo a las clases populares y medias, mientras que los más ricos apenas se verán afectados.

Además, el Ejecutivo ha propuesto eliminar dos días festivos anuales para mejorar la productividad nacional.

Varios partidos de izquierda han avanzado que presentarán una moción de censura en cuanto comiencen las sesiones de la Asamblea Nacional, a partir del 22 de septiembre, aunque necesitarán que la extrema derecha de Marine Le Pen les apoye para poder derribar al Gobierno.

Eso ya ocurrió en diciembre pasado, cuando ambos bloques teóricamente incompatibles se unieron para poner fin al Ejecutivo de Michel Barnier, precisamente por el proyecto de presupuesto para 2025.

Antes de eso, para el 10 de septiembre hay un llamamiento a paralizar el país, surgido a través de redes sociales, y al que algunos partidos estudian sumarse.

El líder de la izquierdista La Francia Insumisa, Jean Luc Mélenchon, dijo en la noche del viernes que propone una huelga general para ese día de septiembre. EFE

rcf/jgb