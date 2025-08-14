The Swiss voice in the world since 1935

El primer ministro británico recibirá a Zelenski este jueves en Londres

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibirá este jueves en Londres al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó su despacho, un día antes de la cumbre Estados Unidos y Rusia en Alaska.

Zelenski tenía previsto llegar a las 09H30 (08H30 GMT) al despacho del primer ministro en Downing Street, según la oficina de Starmer.

El jefe de gobierno británico afirmó el miércoles que existe una posibilidad «viable» de un alto el fuego en la guerra en Ucrania, antes de la reunión del viernes entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin.

«Durante los tres años y algunos meses que ha durado este conflicto, nunca estuvimos cerca de una solución real para lograr un alto el fuego. Y ahora sí tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente Trump», declaró Starmer durante una videoconferencia con aliados europeos.

