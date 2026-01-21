El primer ministro de Nueva Zelanda anuncia elecciones generales el 7 de noviembre

2 minutos

Sídney (Australia), 21 ene (EFE).- El primer ministro de Nueva Zelanda, el conservador Christopher Luxon, anunció este miércoles que el país celebrará elecciones generales el próximo 7 de noviembre, con las encuestas apuntando a la necesidad de coaliciones para formar gobierno.

Luxon, quien tiene previsto presentarse a la reelección, llegó al poder en noviembre de 2023 por un mandato de tres años al frente de una coalición de tres partidos conservadores comandada por la formación que lidera, el Partido Nacional.

El mandatario, exdirectivo de la aerolínea Air New Zealand, se comprometió hoy a mantener su hoja de ruta actual para «solucionar los problemas básicos» de los neozelandeses y «construir un futuro mejor para las siguientes generaciones», dijo en un comunicado.

«Continuar con la reciente tradición de anunciar la fecha de las elecciones a principios de año garantiza que los neozelandeses tengan certeza», aseguró Luxon.

Las últimas encuestas muestran unos comicios -en los que se elige a los 120 miembros del Parlamento unicameral- reñidos donde ni nacionales, cuyo apoyo disminuye en los recientes sondeos, ni laboristas, en el poder desde 2017 a 2023, podrían gobernar en solitario y necesitarían pactos para gobernar.

En 2023, los nacionales formaron coalición con el nacionalista New Zealand First y el liberal ACT para llegar al poder; mientras que previamente los laboristas, durante el mandato de Jacinda Ardern, pactaron con el Partido Verde.

El Partido Laborista actualmente se encuentra liderado por Chris Hipkins, quien ejerció de ministro de Salud durante la pandemia de la covid-19 y lideró el país entre enero y noviembre de 2023, tras la renuncia de Ardern.

Desde el cambio en el sistema electoral neozelandés, en 1996, ningún partido ha gobernado en solitario, si bien los laboristas de Ardern obtuvieron mayoría absoluta en los comicios de 2020. EFE

