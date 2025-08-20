The Swiss voice in the world since 1935

El primer ministro de Portugal dará «todas las explicaciones necesarias» sobre incendios

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 20 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), dará «todas las explicaciones que se consideren necesarias» la próxima semana en el debate extraordinario que se celebrará en el Parlamento luso para abordar la gestión de los incendios que arrasan el país.

Así lo aseguró el ministro de Asuntos Parlamentarios, Carlos Abreu, en una rueda de prensa después de confirmarse que el Parlamento celebrará una sesión extraordinaria la próxima semana.

«Estamos muy seguros y convencidos de la forma en que se está llevando a cabo la lucha», defendió Abreu, a pesar de las críticas por parte de la oposición de falta de coordinación y de medios.

Montenegro considera que es «útil y oportuno dar esas aclaraciones al país y al Parlamento portugués», en palabras de Abreu.

La decisión de celebrar este debate extraordinario se tomó tras una reunión de los líderes parlamentarios celebrada este miércoles después de que varios partidos, entre ellos el ultraderechista Chega, pidiera al Gobierno dar explicaciones en el hemiciclo sobre la coordinación del combate del fuego.

La sesión tendrá lugar el próximo miércoles 27 de agosto a las 15.00 hora local (14.00 GMT).

Además de Montenegro, también estará presente la ministra de Administración Interna (del Interior), Maria Lúcia Amaral.

El primer ministro portugués ha defendido en varias ocasiones que el país se encuentra en «una guerra» contra los fuegos, y no quiere hacer una valoración pública de su gestión hasta que haya concluido esta crisis, que ha dejado hasta la fecha 3 muertos y ha consumido miles de hectáreas.

Según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa (ANEPC), este miércoles hay 54 incendios rurales en Portugal, que han requerido movilizar a más de 4.000 efectivos, cerca de 1.300 vehículos y 35 medios aéreos. EFE

lmg/icn

