El primer ministro luso recibe al secretario de Estado vaticano y abordan necesidad de paz

Lisboa, 14 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), recibió este domingo al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quien intercambió opiniones «sobre los conflictos que azotan al mundo y sobre la urgente necesidad» de paz.

En un mensaje compartido en su cuenta de X, acompañado de una fotografía de ambos, el primer ministro luso indicó que agradeció a Parolin «sus condolencias por las víctimas del accidente del Elevador da Glória».

El secretario de Estado vaticano se desplazó ayer, sábado, hasta el centro de Lisboa para orar por las víctimas del accidente del turístico funicular de Glória, que dejó el pasado 3 se septiembre 16 muertos y una veintena de heridos tras descarrilar.

Montenegro agregó: «Hablamos de las relaciones de Portugal con la Santa Sede. Intercambiamos opiniones sobre los conflictos que azotan al mundo y sobre la urgente necesidad de seguir el camino de la paz».

Parolin está de visita en Portugal con motivo del Jubileo de las Autoridades Civiles, indicó el Vaticano. En su viaje también visitó el santuario de Fátima y se reunirá con varias autoridades portuguesas. EFE

