El primer ministro Silva busca en Cabo Verde un tercer mandato en elecciones legislativas

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Nairobi, 16 may (EFE).- El primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, busca un tercer mandato en las elecciones legislativas de este domingo, en un país considerado como bastión democrático en África occidental por su estabilidad política.

Poco más de 416.000 electores inscritos -de una población de algo más de medio millón de habitantes) están llamados a las urnas en 1.342 mesas de voto para elegir a los 72 diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).

Cabo Verde, que es una república semipresidencialista, utiliza un sistema parlamentario en el que los votantes eligen a los miembros de la Asamblea Nacional mediante un sistema de representación proporcional por listas de partidos.

De los cinco partidos que concurren a los comicios los dos principales son el oficialista Movimiento por la Democracia (MPD, liberal) y el Partido de la Independencia Africana de Cabo Verde (PAICV, socialista), al que pertenece el presidente del país, José Maria Neves.

Silva, de 63 años y en el poder desde 2016, busca un nuevo mandato de cinco años, después de que el MPD ganara las elecciones de 2021 al adjudicarse 38 escaños en la Asamblea Nacional.

El partido gubernamental ha priorizado en la campaña electoral la diversificación económica, la transición energética y la continuidad de las políticas de desarrollo implementadas en los últimos años.

«Cabo Verde ya ha logrado grandes avances, pero sabemos que aún queda mucho por hacer», afirmó Silva esta semana en la red social Facebook.

«Más empleos, mejores salarios, mayor apoyo para los jóvenes, un sistema de salud fortalecido, mayor movilidad entre las islas, más protección social y mayor inversión en la economía son compromisos para seguir transformando la vida de las personas en todas las islas», subrayó el jefe del Gobierno.

Cabo Verde, «listo para el cambio»

Por su parte, el líder del PAICV, Francisco Carvalho, de 55 años y cuyo partido obtuvo 30 escaños en el Parlamento en 2021, mantiene que «Cabo Verde está listo para el cambio».

«Ha llegado el momento de transformar todo el potencial de nuestra tierra en más oportunidades, más empleos y más dignidad para la gente», remarcó Carvalho esta semana, porque «es hora de construir un Cabo Verde más justo y unido, con desarrollo para todos».

El resto de partidos que se presentan a las elecciones son Unión Caboverdiana Independiente y Democrática (UCID), que tiene cuatro escaños en la Asamblea Nacional; así como Personas Trabajo y Solidaridad (PTS) y Partido Popular (PP), que no tienen representación parlamentaria.

Los comicios contarán con misiones internacionales de observación electoral, como las de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) o la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

«No cabe duda de que Cabo Verde ha demostrado ser uno de los países más democráticos, no sólo en nuestra subregión, sino también en África e incluso más allá», declaró este jueves a los periodistas el jefe de la misión de la CEDEAO, Baboucar Blaise Jagne, en la capital caboverdiana, Praia.

El PAICV gobernó Cabo Verde desde su independencia de Portugal en 1975 hasta 1991, cuando en las primeras elecciones multipartitas fue derrotado por el MPD, que ostentó el poder durante dos legislaturas hasta 2001.

Ese año, el PAICV volvería a ocupar el Gobierno durante otros quince años hasta 2016, en cuyas elecciones recuperó el poder el MPD, dando inicio al primer mandato de Correia e Silva.

Con escasos recursos naturales, propenso a la sequía y con poca tierra cultivable, el archipiélago de Cabo Verde se ha labrado una reputación de estabilidad política y tiene una economía basada en los servicios dependiente, en gran medida, del turismo y las remesas.

No obstante, las autoridades intentan diversificar la economía a través de la economía digital, la economía azul (marítima/pesquera) y el turismo sostenible. EFE

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