El principal sindicato de Túnez aplaza la huelga general del 21 de enero sin nueva fecha

Túnez, 13 ene (EFE).- El subscretario general de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), el mayor sindicato del país, Sami Tahiri, confirmó este martes el aplazamiento de la huelga general convocada inicialmente para el próximo 21 de enero, para una fecha que aún no se ha hecho pública y que -aseguró- se dará a conocer «próximamente».

En declaraciones a la agencia estatal TAP, el subsecretario de la UGTT señaló que el aplazamiento de la huelga se debe a que la convocatoria no pudo formalizarse dentro del plazo establecido, al requerir la firma del secretario general del sindicato, Noureddine Tabboubi, quien presentó su renuncia el pasado 23 de diciembre, pendiente de aceptación por parte de la agrupación.

En este sentido, Tahiri calificó de «precedente histórico» la renuncia de Tabboubi, en el cargo desde 2017, que -destacó- tuvo «numerosas consecuencias negativas», incluida la cancelación de la «histórica» huelga general prevista para el día 21.

Ante esta situación, el subsecretario informó de que el órgano administrativo del sindicato convocará una reunión administrativa urgente, en la que se fijará una nueva fecha para la huelga general, convocada principalmente en «defensa del derecho a negociar aumentos salariales y del diálogo social».

El pasado diciembre, Tahiri explicó que el paro se llevaría a cabo con tres demandas principales: La imposición de diálogo social, la defensa del derecho sindical y la del de negociación de aumentos salariales acordes al nivel del país, tanto para el sector público como para el privado.

Además, el sindicalista explicó entonces que la representación de los trabajadores rechaza el aumento de salarios y pensiones planteado en el proyecto de Ley Financiera de 2026, que contempla una subida de un 1,5 % para funcionarios y empleados de la empresa privada.

La organización de la huelga general coincide con un momento de especial desencuentro entre el sindicato y la Presidencia, ya que en las últimos meses la UGTT convocó y apoyó varias protestas en diferentes sectores -entre ellos el bancario, con una huelga de dos días consecutivos- contra las políticas del Ejecutivo tunecino. EFE

