El Programa Mundial de Alimentos apoyará alimentación escolar en cinco provincias de Cuba

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La Habana, 30 jun (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) impulsa un proyecto para apoyar la alimentación escolar en Cuba, que contará con recursos por valor de 89.301 euros (equivalentes a unos 102.000 dólares) procedentes del canje de deuda entre España y Cuba aprobado en 2025, informan este martes medios estatales.

La iniciativa se desarrollará durante un período preliminar de seis meses en 2026 y dedicará los fondos a respaldar la compra de alimentos para 74 centros educativos de 19 municipios en las cinco provincias orientales de la isla, explica un comunicado del PMA citado por el sitio Cubadebate.

El proyecto prevé que la ayuda beneficiará directamente a 12.677 niñas y niños de la primera infancia, la enseñanza primaria y escuelas especiales.

Además, involucrará a 42 formas productivas locales, encargadas de suministrar alimentos frescos y, de manera indirecta, a más de 3.000 trabajadores del sector educativo.

El informe explica que el Ministerio de Educación cubano realizará el proyecto en coordinación con los gobiernos territoriales y otras instituciones nacionales, mientras que el PMA, organización humanitaria de las Naciones Unidas, dará asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas.

El representante del PMA en Cuba, Etienne Labande, indicó que este proyecto «muestra cómo la cooperación internacional puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades».

Asimismo resaltó que mediante los recursos que aporta el Programa de Conversión de Deuda entre España y Cuba, el PMA «acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la alimentación escolar, apoyar a productores locales y promover un modelo que conecta mejor a las escuelas con los sistemas alimentarios de sus territorios».

El Programa de Conversión de Deuda, firmado en 2016 entre los gobiernos de Cuba y España, se puso en marcha en julio de 2025 con el objetivo de movilizar fondos de hasta 375 millones de euros, para financiar proyectos dirigidos a atender prioridades sociales como la seguridad alimentaria y proyectos de inversión orientados a fortalecer las capacidades productivas del país.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) aprobó la semana pasada el Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 por un monto de más de 116 millones de dólares, que permitirá mantener la cooperación en seguridad alimentaria de esa agencia de la ONU con la isla, durante el periodo del 2026 al 2030.

Cuba vive una profunda crisis económica desde mediados de 2024, agravada desde enero por el impacto del bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos, lo que se sumaron en mayo sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano. EFE

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