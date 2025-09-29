The Swiss voice in the world since 1935
El puente más alto del mundo abre al tráfico en China

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El puente más alto del mundo fue abierto al tráfico el domingo en China, culminando una hazaña de ingeniería que tomó tres años de construcción, informó la prensa oficial.

El Puente del Gran Cañón de Huajiang se ubica 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia sureña de Guizhou, donde también está el Puente de Beipanjiang, de 565 metros de altura, relegado ahora a ser el segundo más alto del mundo.

Imágenes de drones divulgadas en vivo por la prensa estatal mostraron vehículos atravesando la enorme estructura, cuyas torres de apoyo azules se veían parcialmente cubiertas de nubes.

Ingenieros, autoridades y multitudes de curiosos se congregaron en el puente para la ceremonia que puso inicio a la operación de la obra.

«La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos», explicó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, el miércoles en conferencia de prensa.

El puente recién inaugurado tardó tres años en ser construido, indicó Xinhua.

China ha invertido fuertemente en grandes obras de infraestructura en las últimas décadas, un período de rápida expansión económica y urbanística en el país.

Según la agencia noticiosa Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en la provincia de Guizhou.

pfc/reb/tc/mas/cjc

