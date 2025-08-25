El punto atacado por Israel en el Nasser lo usaban periodistas para retransmitir en vivo

3 minutos

Jerusalén/Gaza, 25 ago (EFE).- El punto atacado por un dron israelí este lunes del hospital Nasser del sur de Gaza, el último descansillo de una escalera de incendios, era usado habitualmente por periodistas de medios internacionales para hacer retransmisiones en vivo, informaron a EFE colegas periodistas.

Los periodistas asesinados trabajaban como independientes para distintas agencias de noticias y televisiones internacionales, concretamente las agencias Reuters (inglesa) y AP (estadounidense), así como las televisiones Al Jazeera (catarí) y NBC (estadounidense).

Se trata de Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de AP) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC).

Según las primeras informaciones y los vídeos difundidos del ataque, un dron israelí llevó a cabo dos ataques sobre el último piso de la escalera de incendios del edificio Al Yassine del hospital, desde donde casi cada día Reuters retransmitía en directo y otros medios internacionales lo usaban como punto para grabar, según distintos periodistas consultados por EFE.

Los periodistas acudían a ese lugar para poder tener una buena vista hacia el este de la localidad de Jan Yunis y porque la conexión eléctrica y de internet era buena.

El ataque de esta mañana consistió en dos impactos aéreos y el primero de ellos mató al camarógrafo de Reuters, que se encontraba en la escalera trabajando. Ante el impacto, colegas periodistas y también rescatistas acudieron a atenderle, cuando recibieron un segundo impacto.

En el ataque, donde murieron al menos 14 personas, también resultó herido un fotógrafo de Reuters, Hatem Khaled, y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí.

El hospital Nasser está considerado por Israel como una «zona roja», por lo que el trabajo de estos periodistas es uno de los más arriesgados en Gaza.

Los cuatro periodistas asesinados vivían dentro de su complejo en tiendas de campaña, y solían mantenerse juntos para trabajar con más seguridad.

Según el Gobierno gazatí, ya son 244 los periodistas asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, un territorio cuya información depende únicamente de los reporteros locales ya que Israel no deja entrar a la prensa extranjera.

La ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

El pasado 10 de agosto, otro ataque israelí contra la tienda en la que vivían junto al hospital Al Shifa (norte) se llevó la vida de otros seis periodistas, cinco de ellos trabajadores de Al Jazeera.

Entre ellos estaba el popular reportero Anas al Sharif, objetivo del ataque y al que Israel ya había amenazado alegando, sin pruebas verificables, que pertenecía a Hamás.

El pasado mayo, Reporteros Sin Fronteras pidió a la Corte Penal Internacional que los periodistas palestinos puedan comparecer como víctimas, y no solo como testigos, en su investigación para determinar si Israel ha cometido crímenes de guerra durante su ofensiva contra la Franja de Gaza. EFE

