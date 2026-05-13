El químico Shankar Balasubramanian, «honrado» por un trabajo que ve como colectivo

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Viviana García

Londres, 13 may (EFE).- El químico británico Shankar Balasubramanian dijo este miércoles a EFE sentirse «encantado» y «profundamente honrado» por haber sido galardonado en España con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, porque supone «un reconocimiento al trabajo realizado por muchas personas».

Balasubramanian, junto con el también químico británico David Klenerman y el biofísico francés Pascal Mayer, fue premiado este miércoles por ser pionero de la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

«Fue una completa sorpresa, totalmente inesperada, así que me sorprendió y me impactó totalmente, pero también me sentí encantado y honrado, profundamente honrado, de recibir este reconocimiento que, además es un reconocimiento al trabajo realizado por muchas personas», añadió Balasubramanian, profesor en la Universidad inglesa de Cambridge, en una entrevista telefónica con EFE.

Klenerman (Reino Unido, 1959) y Balasubramanian (Chennai, India, 1966), ambos profesores de Cambridge, inventaron juntos la secuenciación de ADN de nueva generación (NGS), y cofundaron a finales del pasado siglo una empresa para que su tecnología estuviese al alcance de todo el mundo, actualmente llamada Solexa-Illumina.

Un premio que reconoce «la ciencia y las ideas»

Desde su despacho en Cambridge, el químico, que ostenta el título de ‘caballero’ (sir), subrayó a EFE que el Princesa de Asturias reconoce «la ciencia y las ideas» que se desarrollaron hasta convertirse en una tecnología comercial funcional para que la utilicen los investigadores y médicos.

«Esto ha sido muy importante porque se originó en la universidad, con un equipo de la universidad, y el desarrollo se llevó a cabo en una empresa que David Klenerman y yo fundamos, llamada Solexa. Así que todas las personas que participaron desempeñaron un papel muy importante. Y finalmente pasó a formar parte de Illumina, donde aún más personas continuaron con la optimización y mejora comercial de la tecnología», explicó el químico a EFE.

Asimismo, Balasubramanian señaló que el trabajo que condujo a la secuenciación de próxima generación fue principalmente para dilucidar las características genéticas del ADN.

«De hecho, he dedicado toda mi carrera de investigación a trabajar en diferentes aspectos del ADN: su estructura, su química y sus propiedades. Así que otro trabajo que hemos realizado desde entonces ha incluido el estudio de propiedades llamadas características epigenéticas en el ADN», continuó.

La epigenética estudia los cambios reversibles en la expresión génica que no alteran la secuencia del ADN, actuando como interruptores que activan o silencian genes.

«La epigenética también es muy importante para la biología de las enfermedades», puntualizó el científico.

Balasubramanian dijo que otra área en la que su laboratorio ha estado trabajando ha sido estructuras de ADN que difieren de la clásica doble hélice de Watson-Crick, es decir «las estructuras de cuatro hebras llamadas cuádruplex de guanina».

«Estas son estructuras inusuales y mi laboratorio ha estado trabajando para comprender la importancia de estas diferentes estructuras de ADN en los sistemas vivos, incluidos los humanos, y su papel en la regulación de la expresión génica», explicó.

«Así que, en realidad, he dedicado toda mi carrera de investigación a trabajar en diferentes aspectos del ADN».

El papel del ADN en el cáncer y las enfermedades genéticas

Sobre la aplicación de la investigación del ADN en la medicina, el químico dijo que el ADN es «tan fundamental para las células y todos los seres vivos que creo que es difícil encontrar una enfermedad que no esté afectada de alguna manera por el ADN o que no pueda diagnosticarse de manera útil analizando sus aspectos».

«El cáncer es un ejemplo de enfermedad cuya causa subyacente está relacionada con alteraciones en el ADN, por lo tanto, comprender y diagnosticar la enfermedad implica un componente fundamental del análisis de las características del ADN que nos informan sobre el estado de la enfermedad.», agregó.

«De igual manera, creo que existen oportunidades para desarrollar nuevas terapias que actúen a través de la información que obtenemos del ADN sobre la enfermedad, la cual nos permite identificar mecanismos que podemos abordar», subrayó.

Balasubramanian explicó que el cáncer «representa un área con un enorme potencial de comprensión y desarrollo», pero que hay enfermedades genéticas raras también que son causadas por alteraciones en el ADN que «pueden diagnosticarse mediante secuenciación».

«Si queremos comprender las enfermedades infecciosas, el agente infeccioso, ya sea un virus o una bacteria, necesitamos un genoma», dijo. EFE

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