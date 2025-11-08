El Querétaro le pega al Juárez y se mantiene con vida en el Apertura

Ciudad Juárez (México), 7 nov (EFE).- El Querétaro sorprendió este viernes al Juárez FC del entrenador uruguayo Martín Varini y con una victoria por 1-2 se mantuvo con vida en el Torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la última jornada del campeonato, los Gallos aseguraron el triunfo con gol de Alí Ávila y un autogol del colombiano Moisés Mosquera. Por el Juárez descontó el colombiano Diego Baloyes.

Obligados a ganar para mantenerse con vida, los Gallos salieron a matar o morir en casa de su rival y en el minuto 9 tomaron ventaja con un gol de pierna derecha de Ávila, a pase del argentino Lucas Rodríguez.

Los visitantes insistieron ante un oponente desconcertado, que en el 22 recibió un segundo golpe, un gol en propia puerta de Mosquera.

A los Bravos les costó recuperarse. Lo consiguieron después de 35 minutos cuando se fueron al ataque y pisaron de manera reiterada el área rival, aunque con poca contundencia.

En la segunda mitad, Juárez mantuvo el dominio y en el minuto 57 descontó con un gol de cabeza de Baloyes, a pase de Raymundo Fulgencio.

Querétaro subió al décimo lugar, último de la zona de reclasificación. Juárez va séptimo, pero puede caer al noveno.

Este resultado confirmó a las Chivas de Guadalajara como sexto equipo de la fase de los ocho mejores en la cual estaban ya Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL y Monterrey.

Hoy el Tijuana del estratega uruguayo Sebastián Abreu recibirá al Atlas del argentino Diego Cocca, en un duelo de expectativas por la posibilidad de los Xolos de subir al séptimo escaño, y de Atlas de seguir vivo.

También esta noche el Mazatlán recibirá al Necaxa.

Mañana el líder Cruz Azul recibirá a los Pumas UNAM, el sublíder Toluca al América, tercero de la tabla, el Tigres UANL al San Luis, Guadalajara a Monterrey y León al Puebla.

El domingo Pachuca visitará al Santos Laguna en el cierre de la primera etapa de la competición. EFE

