El rapero 6ix9ine celebra compartir prisión con Maduro y Luigi Mangione

2 minutos

Nueva York, 6 ene (EFE).- El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, que ingresó este martes en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, celebró compartir prisión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, que se encuentran en el mismo centro.

«Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes», aseguró el rapero en un video que publicó en su cuenta de Instagram antes de ingresar en prisión por violar la libertad condicional.

6ix9ine se mostró feliz de conocer también a Mangione, detenido en ese centro por presuntamente asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de una compañía de seguros médicos estadounidense, que se ha convertido en una especie de ídolo, especialmente en redes sociales.

«A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel», escribió en la publicación.

El cantante, de madre mexicana y de padre puertorriqueño, recordó que en otro ingreso compartió cárcel con Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, así como otros presos de alto perfil.

El rapero volvió a prisión, por un plazo de tres meses, después de que un juez determinara que violó las condiciones de su libertad condicional al acumular nuevos incidentes violentos y problemas legales mientras seguía bajo supervisión judicial.

Es la segunda vez en poco más de un año que el rapero es condenado a prisión por violar su libertad condicional. EFE

