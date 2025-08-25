The Swiss voice in the world since 1935

El Reino Unido condena el doble ataque de Israel contra un hospital en Gaza

Londres, 25 ago (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, condenó este lunes el doble ataque con misiles israelíes contra el hospital Naser en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas, y declaró sentirse «horrorizado» por la ofensiva.

En su cuenta de la red social X, el titular de la diplomacia británica escribió: «Horrorizado por el ataque de Israel al hospital Naser. Los civiles, el personal sanitario y los periodistas deben ser protegidos. Necesitamos un alto el fuego inmediato».

El ejército israelí afirmó estar investigando lo sucedido durante los ataques y añadió que «lamenta cualquier daño a personas no implicadas y no ataca a periodistas como tales».

Los reporteros fallecidos son Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP), Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC) y Ahmed Abu Aziz (periodista para la Red Quds Feed). EFE

