El Reino Unido defenderá a Moldavia de la «amenaza de la interferencia» rusa, dice Lammy

Londres, 27 ago (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, aseguró este miércoles que el Reino Unido siempre defenderá a Moldavia de la «amenaza de la interferencia» rusa, con motivo de la celebración del Día de su Independencia de la Unión Soviética en 1991.

«El pueblo de Moldavia hizo una clara elección en favor de la libertad, la democracia y la independencia. Siempre los apoyaremos y defenderemos de la amenaza de la interferencia, la corrupción y el sabotaje», escribió el jefe de la diplomacia británica en una publicación en la red social X.

La antigua república soviética atraviesa un momento crucial, en plena guerra en la vecina Ucrania y a un mes de la celebración de unos comicios legislativos que determinarán si el futuro rumbo del país se acerca más a la Unión Europea (UE) o a la órbita de Moscú.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, visitaron este miércoles Chisinau para manifestar su firme apoyo a Moldavia frente a las presiones de Rusia y en su camino a la UE.

Por su parte, Lammy publicó su mensaje como adjunto a una publicación anterior del Ministerio británico de Asuntos Exteriores (Foreign Office), en conmemoración por el 34 aniversario de la Declaración de Independencia de Moldavia de la Unión Soviética, adoptada el 27 de agosto de 1991.

El Foreign Office se refirió en X al país -situado en Europa del Este, entre Rumanía y Ucrania- como «un socio» del Reino Unido en muchos ámbitos, «incluida la lucha contra la agresión, la interferencia y las amenazas rusas».

«El Reino Unido está orgulloso de respaldar a Moldavia como una nación fuerte, soberana y Europea», agregó el ministerio, que remató la publicación deseando «feliz cumpleaños» en rumano al país y con una ilustración del escudo de armas moldavo. EFE

