The Swiss voice in the world since 1935

El Reino Unido entra en la cuarta ola de calor del verano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 11 ago (EFE).- Gran parte del Reino Unido entra esta semana en la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que superarán los 30 grados, informó este lunes la Oficina de Meteorología británica (MET, por sus siglas en inglés).

Las altas temperaturas afectarán sobre todo a Inglaterra y Gales, debido a una corriente de aire caliente procedente del sur, según la MET, que prevé al menos 33 grados en algunas zonas para mañana martes.

Debido al intenso calor, los meteorólogos señalaron que hay riesgo de tormentas eléctricas aisladas y lluvias.

El meteorólogo de la MET Greg Dewhurst dijo que «las temperaturas van a subir en los próximos días, especialmente en Inglaterra y Gales, pero no se sentirán tanto en partes de Irlanda del Norte y Escocia» y agregó que «el calor podría provocar uno o dos chubascos fuertes y tormentas eléctricas en el suroeste de Inglaterra y Gales, pero serán muy aislados».

«El martes se presenta mayormente seco, con abundantes periodos de sol, bien podría ser el pico del calor», añadió.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica ha emitido alerta sanitaria amarilla por el calor (la tercera de una lista de cuatro) para la mayor parte de Inglaterra.

La alerta amarilla avisa a los trabajadores sanitarios que estén atentos y tomen medidas, si fuera necesario, para atender a las personas más vulnerables al calor, como los ancianos con problemas de salud. EFE

vg/jcg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR