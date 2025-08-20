El Reino Unido sanciona a redes de criptomonedas en Kirguistán por canalizar fondos rusos

2 minutos

Londres, 20 ago (EFE).- El Reino Unido anunció este miércoles sanciones para un banco y otras plataformas y redes de criptomonedas de Kirguistán a través de las cuales Rusia canaliza presuntamente operaciones financieras opacas para evadir sanciones impuestas desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Las sanciones se centran en el Banco Capital, con sede en Kirguistán, y su director, Kantemir Chalbayev, que Rusia utiliza «para el pago de material militar», y también afectan a las plataformas de intercambio de criptomonedas Grinex y Meer, la infraestructura detrás del nuevo ‘token’ A7A5, respaldado por rublos, sostuvo el Gobierno británico en un comunicado.

Este ‘token’ ha movido, según el Reino Unido, 9.300 millones de dólares (7.978 millones de euros) en una plataforma de intercambio de criptomonedas especializada en tan solo cuatro meses y está diseñado específicamente «para intentar evadir las sanciones occidentales».

«Si el Kremlin cree que puede ocultar sus intentos desesperados de suavizar el impacto de nuestras sanciones blanqueando transacciones a través de redes criptográficas dudosas, está muy equivocado», dijo el secretario de Estado de Sanciones, Stephen Doughty.

Estas nuevas sanciones buscan cerrar la red en torno a los esquemas de dinero ilícito y «demostrarán la determinación de acabar con los mecanismos de evasión de sanciones internacionales que están ayudando a financiar la invasión de Ucrania, dondequiera que se encuentren», añadió.

El anuncio sucede después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, entre otros líderes europeos, se reuniesen en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de perfilar una posible paz para la guerra en Ucrania.

La acción británica se produce, asimismo, después de que los Estados Unidos anunciasen medidas similares.

«Estas nuevas sanciones mantienen la presión a (Vladímir) Putin en un momento crítico y toman medidas enérgicas contra las redes ilícitas que se utilizan para canalizar dinero hacia su tesoro de guerra», añadió Doughty. EFE

