The Swiss voice in the world since 1935

El Reino Unido sanciona a redes de criptomonedas en Kirguistán por canalizar fondos rusos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 20 ago (EFE).- El Reino Unido anunció este miércoles sanciones para un banco y otras plataformas y redes de criptomonedas de Kirguistán a través de las cuales Rusia canaliza presuntamente operaciones financieras opacas para evadir sanciones impuestas desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Las sanciones se centran en el Banco Capital, con sede en Kirguistán, y su director, Kantemir Chalbayev, que Rusia utiliza «para el pago de material militar», y también afectan a las plataformas de intercambio de criptomonedas Grinex y Meer, la infraestructura detrás del nuevo ‘token’ A7A5, respaldado por rublos, sostuvo el Gobierno británico en un comunicado.

Este ‘token’ ha movido, según el Reino Unido, 9.300 millones de dólares (7.978 millones de euros) en una plataforma de intercambio de criptomonedas especializada en tan solo cuatro meses y está diseñado específicamente «para intentar evadir las sanciones occidentales».

«Si el Kremlin cree que puede ocultar sus intentos desesperados de suavizar el impacto de nuestras sanciones blanqueando transacciones a través de redes criptográficas dudosas, está muy equivocado», dijo el secretario de Estado de Sanciones, Stephen Doughty.

Estas nuevas sanciones buscan cerrar la red en torno a los esquemas de dinero ilícito y «demostrarán la determinación de acabar con los mecanismos de evasión de sanciones internacionales que están ayudando a financiar la invasión de Ucrania, dondequiera que se encuentren», añadió.

El anuncio sucede después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, entre otros líderes europeos, se reuniesen en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de perfilar una posible paz para la guerra en Ucrania.

La acción británica se produce, asimismo, después de que los Estados Unidos anunciasen medidas similares.

«Estas nuevas sanciones mantienen la presión a (Vladímir) Putin en un momento crítico y toman medidas enérgicas contra las redes ilícitas que se utilizan para canalizar dinero hacia su tesoro de guerra», añadió Doughty. EFE

mas/rb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR