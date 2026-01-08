El renovado Cadillac rosa de Elvis Presley se exhibirá en Museo del Automóvil de Orlando

1 minuto

Miami (EE.UU.), 6 ene (EFE).- El Cadillac rosa en forma de guitarra del cantante de rock Elvis Presley se exhibirá a partir de este jueves en el Museo del Automóvil de Orlando en Florida, en el sur de Estados Unidos, tras una renovación de cerca de cuatro meses.

El automóvil del ‘Rey del rock’, un Cadillac Eldorado de 1970 modificado para parecer un instrumento musical, se convertirá en una «pieza central» de la colección de más de 2.500 vehículos «raros e icónicos» del Museo del Automóvil de Orlando, detalló en su sitio web el parque Dezerland Park, que alberga el recinto.

«Tras una completa restauración, el icónico vehículo se desvelará en su forma completa, permitiendo a los fans experimentar el coche como estaba destinado para ser visto: llamativo, inolvidable y hecho para el rey. La celebración de revelación marca el debut del Coche Guitarra de Elvis completamente restaurado», detalló.

La exhibición del legendario vehículo de Elvis (1935-1977), diseñado por Jay Ohrberg, ocurre tras su traslado al museo en septiembre pasado después de su adquisición en Francia, donde adornó un centro comercial y después estuvo en un desguace.

El Museo del Automóvil de Orlando, considerado el segundo mejor de su tipo en Estados Unidos por la ‘revista Travel + Leisure’, anunció que antes de exhibir el coche lo restauraría. EFE

