El respeto a sus derechos y a la vida son las exigencias de mujeres guatemaltecas en el 8M

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 8 mar (EFE).- El respeto a sus derechos y a la vida fueron las principales exigencias este domingo de miles de mujeres guatemaltecos que participaron en la marcha del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, en un país donde, según afirmaron, reina la violencia y la discriminación.

«Estamos aquí para exigir que sean respetados y garantizados los derechos para todas las mujeres», explicó a EFE una de las participantes de la marcha, Carmen Rosales, de la organización no gubernamental Tierra Viva.

En su opinión, el país centroamericano «no está defendiendo» los derechos de las mujeres y no se cumplen «a cabalidad todas las políticas» en defensa del género femenino.

Con mantas, banderas y consignas, las mujeres unidas en diversas organizaciones y también de manera independiente marcharon por el centro de la Ciudad de Guatemala, indignadas por el día a día que les toca vivir a muchas de ellas.

«El 8 de marzo es en memoria de todas las mujeres que han luchado por nuestra libertad, por las oportunidades que ellas no tuvieron», recordó Carla Muj, quien llegó al centro de la Ciudad de Guatemala desde el departamento (provincia) de Sololá, ubicado en el oeste de la nación.

Otra de las participantes, Lucía Ralón, de la Universidad de San Carlos (estatal), recalcó a EFE que «hay muchas exigencias» este 8 de marzo, pero «las principales son que no nos maten y que no nos violen», además de recordar que «las niñas no se tocan».

La marcha coincide cada año con la conmemoración de la muerte de 41 niñas quemadas el 8 de marzo de 2017 en un hogar estatal en las afueras de la capital, encerradas en una pequeña aula por las fuerzas de seguridad. Por dicho crimen fueron condenados cuatro funcionarios a docenas de años de cárcel en 2025.

El país que preside Bernardo Arévalo de León afronta muchos retos en el respeto a los derechos de las mujeres, ya que según datos oficiales el principal delito cometido en todo el territorio es el de violencia contra la mujer.

A la marcha también se sumaron mujeres que por primera vez participan en el recorrido como es el caso de Sisell, una mujer maya indígena procedente de San Juan Sacatepéquez, un municipio aledaño a la Ciudad de Guatemala. «Es mi primera marcha. Estoy muy feliz», contó a EFE.

«Mi cuñada me animó a venir. Soy maestra y marcho por mis alumnas, por mi madre y por mis hermanas», subrayó.

«Seguimos en la lucha constante por muchos abusos, por la discriminación, por la discriminación por la indumentaria, por el racismo y la violencia que hemos sufrido», concluyó. EFE

jcm/fa

(foto)(video)