El rey Mohamed VI dice que la resolución sobre el Sáhara marca «un antes y un después»

1 minuto

Rabat, 31 oct (EFE).- El rey de Marruecos Mohamed VI dijo este viernes que la resolución aprobada hoy por el Consejo de Seguridad sobre la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO) marca «un antes y un después» y supone un «momento crucial» en el conflicto sobre la excolonia española.

«Estamos viviendo un momento crucial y un punto de inflexión decisivo en la historia del Marruecos moderno: a partir de ahora, habrá un antes y un después del 31 de octubre de 2025», dijo el monarca en un inédito discurso televisado dirigido esta noche a la nación con motivo del voto.

Al mismo tiempo, el monarca indicó que se procederá a «actualizar y detallar» la iniciativa marroquí.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este viernes una resolución que renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante un año, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, que presentó en 2007. EFE

fzb/enb