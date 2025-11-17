El sabotaje en el ferrocarril polaco estaba dirigido contra la ruta de ayuda a Ucrania

Cracovia (Polonia), 17 nov (EFE) – El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró este lunes en un vídeo publicado en la plataforma X que el sabotaje producido hoy contra una línea férrea polaca tuvo como objetivo una ruta «clave para los envíos de ayuda a Ucrania» y enfatizó que se atrapará a los culpables «independientemente de quien sea su instigador».

Tusk confirmó en mensajes previos que se produjo la detonación de un artefacto explosivo en la línea de tren Varsovia-Lublin, así como «daños» en la misma vía, pero en otro punto de esa ruta.

En otro mensaje escrito en X, el primer ministro polaco califica los hechos de «acto de sabotaje sin precedentes dirigido contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos» y promete «una acción firme contra los responsables».

«Como hemos hecho en casos anteriores de este tipo, atraparemos a los perpetradores, independientemente de quiénes sean sus autores intelectuales», escribió Tusk.

La policía, los servicios de emergencia, la fiscalía y agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) y la Oficina Central de Investigación Policial (CBŚ) investigan en estos momentos el asunto con la máxima prioridad.

La portavoz del Ministerio del Interior y Administración, Karolina Gałecka, anunció que hoy se celebrará una reunión en el ministerio del Interior a la que asistirán, además de Tusk, los responsables de Interior, Servicios Especiales y Justicia, junto a representantes de varias agencias estatales de seguridad y emergencias.

Por su parte, el ministro del Interior y Administración, Marcin Kierwiński, confirmó que «desafortunadamente, no cabe duda de que se trató de un acto de sabotaje».

El tráfico ferroviario en la zona está desviado a una vía adyacente.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció hoy que las fuerzas armadas inspeccionarán aproximadamente 120 kilómetros de vía férrea entre el tramo afectado por el sabotaje y la frontera con Ucrania en Hrubieszów. EFE

