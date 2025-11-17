El sabotaje en el ferrocarril polaco estaba dirigido contra la ruta de ayuda a Ucrania

3 minutos

(Añade declaraciones de Tusk y foto)

Cracovia (Polonia), 17 nov (EFE) – El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró este lunes que el sabotaje la víspera contra una línea férrea del país tuvo como objetivo una ruta «clave para los envíos de ayuda a Ucrania» y enfatizó que se atrapará a los culpables «independientemente de quien sea su instigador».

Tusk indicó en un vídeo publicado en la red social X, tras inspeccionar el tramo afectado cerca de la estación de Mika, al sur de Varsovia y en el este del país, que la explosión de un artefacto explosivo en la ruta Varsovia-Lublin tenía «con toda probabilidad» el objetivo de «hacer volar un tren».

«Lamentablemente, no hay ninguna duda de que estamos ante un acto de sabotaje. Afortunadamente no ocurrió una tragedia, pero el asunto es muy grave», recalcó, antes de asegurar que esta «acción deliberada» se debe investigarse a fondo.

En otro mensaje en la red social X, Tusk sostuvo que «volar la vía ferroviaria en la ruta Varsovia–Lublin es un acto de sabotaje sin precedentes que atenta directamente contra la seguridad del Estado polaco y de sus civiles».

«Esta ruta también es de importancia crucial para entregar ayuda a Ucrania», recalcó, y aseguró que Polonia arrestará a los perpetradores, «sean quienes sean».

Tusk no ha querido de momento pronunciarse sobre quién podría estar detrás del sabotaje en la línea ferroviaria.

El primer ministro polaco señaló en su vídeo que podría haber ocurrido «un incidente similar también al sur de este lugar, en la misma línea ferroviaria, donde también hubo un intento de desestabilizar y destruir la infraestructura ferroviaria».

El domingo por la mañana, un maquinista informó por teléfono sobre irregularidades en la infraestructura ferroviaria cerca de la estación de Mika y una inspección inicial reveló daños en un tramo de la vía, lo que llevó a paralizar el tráfico ferroviario en ese tramo.

La Policía, los servicios de emergencia, la Fiscalía y agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) y la Oficina Central de Investigación Policial (CBŚ) investigan en estos momentos el asunto con la máxima prioridad.

La portavoz del Ministerio del Interior y Administración, Karolina Gałecka, anunció que hoy se celebrará una reunión en el Ministerio del Interior a la que asistirán, además de Tusk, los responsables de Interior, Servicios Especiales y Justicia, junto a representantes de varias agencias estatales de seguridad y emergencias.

Por su parte, el ministro del Interior y Administración, Marcin Kierwiński, confirmó que «desafortunadamente, no cabe duda de que se trató de un acto de sabotaje».

El tráfico ferroviario en la zona está desviado a una vía adyacente.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció hoy que las Fuerzas Armadas inspeccionarán aproximadamente 120 kilómetros de vía férrea entre el tramo afectado por el sabotaje y la frontera con Ucrania en Hrubieszów. EFE

mag/rz/cae/mr

(video)(foto)