El salto de Tini Stoessel de la niñez a ‘Quebranto’

Alida Juliani

Redacción internacional, 12 ago (EFE).- Han pasado 15 años desde que Tini Stoessel dejara su personaje de ‘Violetta’ y desde entonces la actriz estaba esperando la oportunidad de dar el salto a otros proyectos que le acompañaran en un proceso personal que llegó con su personaje en ‘Quebranto’, la serie de Disney que se estrena este martes.

Realizada por Non Stop México, la serie ‘Quebranto”’ sigue a una joven que, en su búsqueda por conocer la verdad sobre su familia biológica, se adentra en una red de secretos y revelaciones en México.

«Fue muy fuerte el cambio, porque lo último que hice fue ‘Violetta’, nada que ver, pero pasaron como 15 años de no haber vuelto a actuar y en ese sentido para mi fue como una primera vez», dijo Stoessel en una entrevista con EFE.

La actriz argentina tenía muy claro que habría una primera vez cuando el proyecto que asumiera le acompañara como un proceso, «una transformación» en su vida, «y creo que Miranda (su personaje en la serie) lo fue para mi».

«Me acompañó en un momento personal en el que yo también estaba sanando un montón de cosas y siento que este personaje vino como a cerrar un ciclo en mi vida muy importante», señaló a EFE Stoessel.

Y encarnarlo fue muy especial, desde la primera lectura que hicieron del personaje, con todos los actores, «Mientras leíamos, ya tuvimos muchísimos ensayos, muchísimas charlas, de poder crearle ese pasado a Miranda, las preguntas que se habría hecho, el por qué no tenía amigas, qué tipo de conversaciones tuvo con sus papás, los ataques de pánico que ella tenía, cómo los normalizó…».

Hasta que ella se topó en un escenario «en el que abre los ojos y decide hacer ese viaje. Y creo que los actores, el director, todo me ayudó muchísimo a encarnar este personaje y a hacerlo de la mejor manera que pude, y ser lo más empática con ella por más de que yo sea totalmente distinta», señaló.

Una ruptura interna

Cada personaje de ‘Quebranto’ parte de un punto inicial que está roto, y eso desemboca en un quebranto colectivo, dice a EFE Jorge López (Javier Lara en la serie).

«Y cada uno está habitando una crisis personal que no está tan abordada, pero cada uno tiene un motu propio, una dificultad, un conflicto, algo que resolver, un trauma, es un drama, un suspenso …», señala.

En el momento actual perfectamente podrían existir estas historias, «pero que realmente podemos escarbar para descubrir que hay familias así de turbias» y, el caso de la trata de personas es muy fuerte, «y eso agranda el factor de representatividad», dice.

«Una familia aparentemente perfecta, pero en la interna hay un conflicto tremendo. En todas las familias se cuecen habas, como se dice en Chile» – dice el actor natural de ese país sudamericano- «nada es perfecto, y en ese punto hay mucha gente que se va a sentir identificada».

Disney, la casa de Tini

Los que hoy ven a Tini Stoessel en la nueva serie de Disney ya la conocían en su papel de Violetta Castillo.

La ficción, éxito rotundo en varios países, marcó un antes y un después en su carrera.

Durante tres temporadas, la joven mostró a nivel internacional su talento en la actuación, el canto y el baile, conquistando a miles de adolescentes.

La gira internacional de su show, con estadios llenos y merchandising oficial, le dejó claro a todos que no se trataba de una fama pasajera.

Ahora regresa de la mano de Disney a un papel profundo, estudiado y doloroso en cada uno de los capítulos en los que Tini avanza como actriz y deja claro que su etapa como adolescente terminó. EFE

