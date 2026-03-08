El Salvador acoge torneo internacional de kombat taekwondo

2 minutos

San Salvador, 7 mar (EFE).- Más de 20 peleadores nacionales e internacionales participaron la noche de este sábado en El Salvador en un torneo internacional de kombat taekwondo, denominado Challenge KT019, el primero de esta alta competencia que se lleva a cabo en el país centroamericano, según los organizaciones.

Darío Bonfante, presidente de Kombat Taekwondo Argentina, explicó a EFE que en esta modalidad los combates son en una jaula y no existe el empate por lo que «cada uno de los enfrentamientos termina siendo definido sí o sí con un ganador y un vencido».

Amplió que, a diferencia de los otros estilos del taekwondo, el kombat taekwondo «reivindica el gran potencial de técnicas de manos y de patadas que tiene el taekwondo como arte marcial» y «se puede implementar golpes de puño con diversas técnicas que utilizan las manos, golpe de codo y golpe de rodillas».

Josué Flores, presidente de Kombat El Salvador y el encargado del Challenge KT019, indicó en declaraciones a EFE que este tipo de eventos permite «mostrar el rostro» de los peleadores participantes porque «le damos ese protagonismo al atleta y al profesor», lo que permite que esta estilo del taekwondo «sea más conocido».

Señaló que este evento es el primero internacional de 2026 organizado por Kombat Global -entidad panamericana de artes marciales mixtas- y que en esta ocasión participaron atletas de nueve países, entre estos El Salvador, Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia.

Algunos de los ganadores fueron Fernando Cruz (-74 kilogramos) de Guatemala, Andrés Castro (-68 kilogramos) de Costa Rica, Melissa Marroquín (57 kilogramos) de Guatemala y Marlon Guillen (80 kilogramos) de El Salvador.

El evento permitió a los ganadores sumar puntos en el escalafón internacional, obtener proyección mediática, consolidar récord profesional y acceder a futuros eventos internacionales como Challenge México y Challenge Brasil en abril y julio próximos, respectivamente.

Kombat taekwondo es una liga profesional internacional que ha revolucionado el formato competitivo del taekwondo, integrando reglamentación dinámica, proyección mediática y un sistema de ranking mundial que posiciona a los atletas dentro de un circuito profesional estructurado, indicó en un comunicado Kombat Taekwondo El Salvador. EFE

sa/laa

(foto)(video)