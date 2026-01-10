El Salvador destruye 450 kilogramos de cocaína valorada en más de 11 millones de dólares

1 minuto

San Salvador, 9 ene (EFE).- Las autoridades de Seguridad de El Salvador destruyeron el viernes un cargamento de cocaína valorado en más de 11 millones de dólares, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La fuente precisó que se trata de un cargamento de cocaína que «se le incautó a Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle el pasado mes de diciembre», cuyo valor superaría los 11,3 millones de dólares.

«Los acusados ya guardan prisión por este hecho» tras su detención en aguas del Pacífico, según indicó la Fiscalía salvadoreña.

En 2025, elementos de Seguridad de El Salvador incautaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, valorada en más de 618,7 millones de dólares, según informó el lunes el Gobierno del país.

Marihuana, «crack» y metanfetamina complementan la droga decomisada el año pasado, según los datos proporcionados por la Presidencia salvadoreña.

De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga ha sido localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

En el 2024 fueron incautados más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares.

De acuerdo con las autoridades de Seguridad salvadoreñas, un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares. EFE

hs/mt/sbb