El salvadoreño símbolo de la política migratoria de Trump vuelve a ser detenido en EEUU

afp_tickers

3 minutos

Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido nuevamente el lunes por las autoridades estadounidenses.

Kilmar Ábrego García fue detenido en su cita de registro con las autoridades migratorias en Baltimore, estado de Maryland, días después de ser liberado de una prisión en Tennessee, dijo su abogado Simon Sandoval-Moshenberg a una gran multitud reunida fuera del edificio.

«Hoy, la policía migratoria (ICE) detuvo a Kilmar Ábrego García e inició un procedimiento de expulsión en su contra», confirmó luego en X en la mañana del lunes la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

Antes de ingresar a los servicios de inmigración en Baltimore, el salvadoreño dijo: «Pase lo que pase hoy (…) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad».

– Uganda –

El sábado, los abogados de Ábrego García afirmaron que el gobierno estadounidense pretende deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Estados Unidos para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

En un escrito, los defensores solicitaron a los tribunales que desestimaran el caso, argumentando que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.

El viernes García Ábrego, casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

El hombre de origen salvadoreño había sido deportado por un «error administrativo», según el gobierno, a una prisión de alta seguridad en su país y luego regresó a territorio estadounidense, solo para ser detenido por segunda vez.

Ábrego García estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en su país de origen.

La Casa Blanca lo describió la semana pasada como «un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres» y miembro de la pandilla MS-13.

Ábrego García niega haber cometido cualquier delito.

El jueves, cuando se hizo evidente que Ábrego García sería liberado al día siguiente, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica, informaron sus abogados, pero rechazó la oferta.

«El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego», afirmaron.

A los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda y allí fue que le ordenó presentarse en la oficina local del ICE en Baltimore el lunes por la mañana, añadieron.

Los partidarios de Trump elogian su firmeza, pero juristas y defensores de los derechos humanos han criticado duramente lo que consideran deportaciones apresuradas sin siquiera una audiencia judicial, en violación de la legislación estadounidense.

des/bgs/mr/mel