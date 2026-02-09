El sargazo obliga a cerrar una de las playas más turísticas en el Caribe de Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 9 feb (EFE).- La llegada masiva de sargazo a la isla de Roatán, en el Caribe de Honduras, ha provocado el cierre de la playa de West Bay, una de las más visitadas por turistas, y la suspensión temporal de actividades acuáticas en al menos siete complejos hoteleros, informaron este lunes fuentes municipales.

La acumulación de esta macroalga, que afecta aproximadamente un kilómetro de costa, ha generado mal olor debido a su descomposición, lo que amenaza la actividad turística, el principal motor económico de la isla, en plena temporada alta.

El director de Salubridad de la Municipalidad de Roatán, Sammy Cortés, confirmó a periodistas que el cierre de la playa se decretó el domingo como medida preventiva y se mantendrá de forma indefinida hasta que se retire la totalidad del sargazo.

«La playa está totalmente inundada y no es recomendable que los turistas ingresen al agua. Llevamos semanas trabajando, pero hoy las labores de limpieza se concentran intensivamente en West Bay», explicó Cortés

Ante la magnitud del fenómeno, atribuido al calentamiento del mar y a cambios en las corrientes oceánicas, el Gobierno de Honduras, por instrucción del presidente Nasry ‘Tito’ Asfura, puso en marcha un plan de contingencia inmediata.

Un primer contingente de maquinaria especializada arribó el domingo a la isla para agilizar la extracción del material, en un operativo coordinado con el diputado Stephen García.

Las autoridades locales estiman que los trabajos de limpieza, ejecutados mediante una alianza público-privada, se prolongarán entre tres y cuatro días más antes de que la playa sea rehabilitada al público.

Pese a que el flujo de turistas hacia la isla se mantiene constante, el sector hotelero ha comenzado a resentir el impacto del sargazo con la suspensión temporal de actividades en la playa de West Bay.

Para paliar la situación, diversos establecimientos han optado por trasladar su oferta recreativa a zonas no afectadas de Roatán, una maniobra que, según fuentes del sector, conlleva costes adicionales de logística y operación.

El sargazo es un tipo de alga marrón del género Sargassum que, según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, en inglés), se distribuye extensamente por océanos tropicales y templados, en aguas poco profundas y arrecifes de coral.

Aunque cumple funciones ecológicas en mar abierto, su acumulación masiva en las costas de varios países del Caribe se ha convertido en un desafío ambiental y económico en los últimos años. EFE

ac/mt/nvm