El secretario general de la ONU alerta sobre una emergencia humanitaria en el Sahel

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El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este miércoles que el empeoramiento de la situación de seguridad en la región del Sahel en África está provocando una emergencia humanitaria.

En una conferencia de prensa en Adís Abeba, Guterres afirmó que la situación en Malí se «deterioró seriamente» desde finales de abril, tras una intensa ola de ataques de grupos armados contra la junta gobernante.

Malí está en tensión tras los ataques a gran escala y coordinados contra la junta militar en el poder, perpetrados el 25 y 26 de abril por yihadistas vinculados a Al Qaida y separatistas tuareg.

«El deterioro de la situación de seguridad crea una emergencia humanitaria marcada por una violencia creciente contra los civiles, desplazamientos generalizados y una creciente inseguridad alimentaria», declaró Guterres.

El jefe de la ONU señaló que la situación en el país se degradó tras una «alianza operativa» entre los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), aliado de Al Qaida, y los rebeldes del Frente de Liberación de Azawad (FLA).

Malí, antigua colonia francesa, es uno de los tres países de África Occidental -junto con Burkina Faso y Níger- que expulsaron a las tropas francesas y formaron la Alianza de Estados del Sahel (AES).

Los tres países están gobernados por juntas que tomaron el poder mediante golpes de Estado entre 2020 y 2023.

Guterres hizo un llamado al diálogo y a la colaboración entre los países de la región para afrontar «el extremismo violento y el terrorismo».

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