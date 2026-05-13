El sector alemán del automóvil teme pérdida de 125.000 empleos con propuesta de la CE

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Berlín, 13 may (EFE).- La Asociación de la Industria Automovilística Alemania (VDA) advirtió este miércoles del peligro de que se pierdan 125.000 puestos de trabajo hasta 2035 si no se introducen cambios en la propuesta de la Comisión Europea (CE) que contempla que a partir de ese año sólo puedan matricularse coches eléctricos o de pilas de combustibles.

«La industria automovilística alemana se ve amenazada por la pérdida adicional de 125.000 empleos hasta el año 2035 en caso de que la UE no admita mayor flexibilidad tecnológica y no se mejore de manera significante la competividad», señaló la VDA en un comunicado.

Cerca de 50.000 de esos empleos podrían conservarse con un mayor protagonismo de los híbridos enchufables, los extensores de autonomía y los motores de combustión, incluidos los que funcionan con combustibles renovables, agregó la asociación.

«Estos sistemas de propulsión desempeñarán un papel fundamental a nivel mundial a largo plazo. Por ello, la VDA insta encarecidamente a que el compromiso de Bruselas con la neutralidad tecnológica se traduzca finalmente en medidas concretas y la flexibilidad necesaria», sostiene la asociación.

Una de las razones de la previsión de pérdida de empleos es que la producción de un automóvil eléctrico es menos compleja y requiere menos piezas que la un coche con motor de combustión.

Esto lleva a prever pérdidas de empleos, ante todo entre los proveedores.

La pérdida de puestos de trabajo, según la VDA, avanza más rápido de lo que había pronosticado un estudio encargado por la asociación en 2024 debido a que Alemania crea menos empleos nuevos debido a la pérdida de competitvidad.

«Esta situación es preocupante y demuestra que Alemania se enfrenta a una crisis económica grave y persistente; las condiciones para la producción en Alemania se deterioran progresivamente. Impuestos y tasas elevados, energía cara, altos costes laborales, burocracia excesiva: la lista de desafíos es interminable», dijo la presidenta de la VDA, Hildegard Müller.

«Como resultado, lamentablemente, las empresas se ven obligadas con demasiada frecuencia a descartar Alemania y Europa como destinos para sus negocios por razones económicas, con el fin de mantener su competitividad y preservar los puestos de trabajo existentes en el país», agregó.

Müller advirtió además que ese proceso tendrá consecuencias para la estabilidad política y social de Alemania y sobre el bienestar.

A partir de esa argumentación, Müller pide una revisión de la propuesta de la CE y celebra que el Gobierno alemán haya tomado una posición clara al respecto.

«El claro compromiso del gobierno alemán con una vía tecnológicamente neutra hacia una movilidad climáticamente neutra —que incluye híbridos enchufables, extensores de autonomía y vehículos con motores de combustión y combustibles cada vez más renovables— envía una señal contundente para las próximas negociaciones en Bruselas y puede ser crucial para ayudar a mantener el empleo y la prosperidad en Alemania», subrayó. EFE

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