El sector minero de México pide agilizar concesiones de explotación para atraer inversión

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm), Rubén del Pozo, reclamó este lunes al Gobierno que agilice los trámites para aprobar grandes proyectos de exploración y explotación de recursos mineros, ya que a su juicio la actual situación «detiene» la inversión.

En una rueda de prensa, el representante del sector minero señaló que hay varios proyectos «muy importantes» en el país que se encuentran actualmente «parados» y que tienen un valor aproximado de unos 4.000 millones de dólares, lo que a su juicio provoca que la inversión empresarial se detenga.

«Esto genera incertidumbre en la empresa jurídica y detiene de alguna manera la inversión (…) Debemos reconocer que la demanda de la minería contribuye en el desarrollo regional y mueve las economías de los estados donde está operando», señaló el presidente de la Aimmgm.

Aún así, se mostró confiado en que 2026 sea un año de comportamiento económico «moderado pero determinante» a la hora de fortalecer el mercado de la minería, que aporta algo más del 2% al Producto Interior Bruto (PIB) de México.

Por ello, Del Pozo instó a las autoridades a que atraigan a la inversión con el «impulso» de los más de 160 proyectos que tiene el sector en marcha, de los cuales, añadió, se han aprobado de forma definitiva el 60 %.

Según su diagnóstico, otro de los problemas que enfrenta la minería es la «incertidumbre» que hay en el mundo empresarial por la seguridad de sus trabajadores, algo que a su juicio también frena el crecimiento del sector a pesar de que el «entorno lo favorece notablemente».

Pese a estas reclamaciones, reconoció la voluntad de «diálogo y apertura» del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con cuyos representantes se han sentado en varias ocasiones para trasladarles la «necesidad de apertura» en temas como la gestión de minerales críticos o tierras raras.

«México ofrece condiciones geológicas favorables para la realización de este tipo de yacimientos, pero necesitamos invertir para saber en dónde están estos yacimientos, de qué calidad son, de qué cantidad son, y eso requiere mucho dinero (…) Entonces, cada día que pasa, nos estamos quedando atrás mientras que otros países avanzan», lamentó.

Respecto a la revisión de este año del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Del Pozo declaró que tiene «muchas esperanzas» de que el nuevo acuerdo «siente las bases» de un «entendimiento» para que los sectores mineros de los tres países puedan hablar «con la misma terminología».

Además, anunció que La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos celebrará su convención anual en el estado de Chihuahua (norte) durante abril, a la que acudirán líderes del sector y expertos internacionales para abordar los retos y las perspectivas futuras. EFE

