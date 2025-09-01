The Swiss voice in the world since 1935

El sector privado eleva al 0,46 % el pronóstico de crecimiento de México para 2025

Ciudad de México, 1 sep (EFE).- Especialistas del sector privado mejoraron el pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) mexicano para 2025 al 0,46 %, desde una estimación previa del 0,2 %, reveló este lunes la encuesta mensual del Banco de México (Banxico).

Mientras que la previsión para 2026 se elevó al 1,34 %, un ligero aumento respecto a la estimación anterior del 1,31 %, de acuerdo con la media de los 42 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros indagados por el banco central entre el 18 y 28 de agosto.

Estas proyecciones se difunden tras revelarse que el PIB de México creció el 0,6 % trimestral y el 1,2 % interanual de abril a junio, frente la desaceleración proyectada por los organismos internacionales y financieros en el país.

Los expertos también redujeron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2025 a una estimación del 3,95 % desde una previa de 4,05 %.

Esta previsión llega después de que la tasa de inflación bajara hasta el 3,49 % en la primera quincena de agosto, tras haber descendido al 3,51 % en julio.

Para 2026, los especialistas proyectaron que la inflación se ubique en el 3,74 %, un porcentaje levemente menor al 3,75 % del mes anterior, aunque sigue estando por encima de la meta del 3 % del banco central mexicano.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general: la gobernanza (39 %), las condiciones económicas externas (30 %) y las internas (23 %).

A nivel particular, resaltaron la política sobre comercio exterior (20 %), los problemas de inseguridad pública (16 %), falta de estado de derecho (9 %), la debilidad en el mercado interno (7 %), y la incertidumbre sobre la situación económica interna (7 %).

Los analistas mejoraron la perspectiva del tipo de cambio al estimar ahora que la moneda mexicana cerrará 2025 en 19,49 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 19,71 pesos por billete estadounidense que preveían en julio.

Para 2026, los especialistas calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 20,02 unidades por dólar, menor al estimado de 20,14 del mes anterior.

Sobre el sector externo, para 2025 las expectativas sobre el déficit comercial bajaron a 8.802 millones de dólares desde las anteriores de 9.344 millones de dólares.

Así mismo, el pronóstico de la inversión extranjera directa (IED) se incrementó a una proyección de 36.494 millones de dólares desde una anterior de 33.494 millones de dólares. EFE

