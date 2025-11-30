El seleccionador de Paraguay anticipa un camino «arduo y desafiante» hacia el Mundial 2026

Asunción, 30 nov (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, anticipó este domingo que el camino para disputar el Mundial de 2026 va a ser «arduo y desafiante», tras reconocer que en los partidos amistosos jugados en octubre y noviembre el equipo ha crecido, pero restan cosas por corregir.

«Queda mucho trabajo por delante, con el privilegio de darle forma a una selección y a un país que se ilusiona como todos nosotros con el sueño mundialista. El camino va a ser arduo y desafiante, demandante como lo exigen los espacios a los que solo se accede con prestigio», afirmó Alfaro en su cuenta en Instagram.

La selección Albirroja consiguió la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de forma directa con 28 puntos al ocupar la sexta posición en la tabla de las eliminatorias suramericanas.

Alfaro subrayó que los amistosos disputados tras la clasificación permitieron ver cómo está el equipo frente a selecciones situadas por encima de Paraguay en la clasificación de la FIFA.

En octubre, en su gira por Asia, el conjunto igualó 2-2 ante Japón y perdió 2-0 frente Corea del Sur, mientras que en noviembre, en Estados Unidos, cayó 2-1 ante la selección de ese país y después se impuso por 2-1 a México.

«Tanto en la gira por Asia como en la de Estados Unidos nos enfrentamos a realidades demandantes y exigentes. Nos permitieron ver dónde estamos parados. Los jugadores pusieron la vara muy alta en las eliminatorias», apuntó.

Asimismo, reconoció que «hubo crecimiento en algunos aspectos y cosas para corregir en otros» y aseguró que junto a los jugadores tienen la convicción de que llegarán «a competir a la par con todos los rivales» del Mundial.

«Hay un compromiso absoluto de parte del plantel para trabajar en este tiempo en las capacidades que entendemos imprescindibles», aseguró.

Al dar por concluidas las tareas de la selección en 2025, Alfaro recordó que Paraguay conocerá la próxima semana con quiénes se enfrentará en el Mundial y afirmó que estará en condiciones de delinear los pasos para la segunda etapa de preparación antes de su debut en la cita mundialista, que comenzará en junio próximo. EFE

