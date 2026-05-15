El Senado de Argentina da su visto bueno al acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur

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Buenos Aires, 15 may (EFE).- El Senado de Argentina aprobó el acuerdo de libre comercio firmado en 2023 por el Mercosur y Singapur, el primero que el bloque sudamericano ha suscrito con un país del sudeste asiático.

Según informaron este viernes fuentes parlamentarias, el acuerdo comercial fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta, que lo remitió a la Cámara de Diputados para su discusión.

«El 100 % de las exportaciones argentinas ingresarán con 0 % de arancel en una economía con un PBI per cápita superior a los 90.000 dólares», destacó a través de redes sociales el canciller argentino, Pablo Quirno.

Tras cinco años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre Singapur y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fue firmado el 7 de diciembre de 2023, durante la cumbre semestral del bloque suramericano celebrada en Río de Janeiro.

El pacto entró en vigor el pasado 1 de febrero para el comercio entre Singapur y Paraguay y el 1 de marzo pasado para el caso de Uruguay, después de que esos países completaran los trámites de ratificación.

El acuerdo abarca el comercio de bienes y servicios y capítulos sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo a lo pactado, Singapur desgravará el ingreso de la totalidad de los bienes agrícolas e industriales provenientes del bloque sudamericano, mientras que el Mercosur mantiene protecciones para el 9,2 % del comercio en sectores como plásticos, químicos, productos metalúrgicos y eléctricos.

El pacto incluye un calendario de desgravación de hasta 15 años en diversas cestas de bienes y establece requisitos estrictos para evitar la triangulación de productos, especialmente los provenientes de China vía Singapur. EFE

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