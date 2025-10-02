El Senado de Argentina rechaza el veto de Milei a ley de emergencia en la salud pediátrica

1 minuto

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El Senado de Argentina rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a una ley aprobada este año por el Congreso que declara la emergencia en la salud pediátrica y obliga al Estado a aumentar los fondos para ese sector.

La medida presidencial ya había sido rechazada el pasado 17 de septiembre por la Cámara de Diputados por lo que la decisión del Senado revierte de forma definitiva el veto de Milei y obliga al Gobierno a promulgar la ley y aplicarla.

La Cámara Alta rechazó el veto por 59 votos a favor de la ley de salud pediátrica, sietr en contra y tres abstenciones. EFE

nk/gpv

(foto) (video)