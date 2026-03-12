El senador republicano Rick Scott confía en que Raúl Castro sea juzgado en Estados Unidos

Alejandra Clements

Washington, 11 mar (EFE).- El senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, espera que el que fuera presidente de Cuba hasta 2018, Raúl Castro, sea juzgado en Estados Unidos en pleno endurecimiento de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia La Habana.

En una entrevista concedida a EFE, Scott reconoció que quiere «que Raúl Castro sea acusado por sus crímenes, por matar a estadounidenses. Creo que debe ser traído a Estados Unidos para ser juzgado».

Scott (1952, Bloomington, Illinois) es uno de los republicanos que más instan a la Administración Trump a abrir una investigación penal contra Castro por el derribo en 1996 de dos aviones de Hermanos al Rescate, por el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un cubano.

Aunque ya no ostenta cargo alguno en Cuba, el menor de los Castro -de 94 años y que fue primer secretario del partido comunista hasta 2021- sigue siendo mencionado oficialmente como «líder de la Revolución», y por ello, esa acusación tendría un impacto decisivo en la situación política de la isla.

«Ayudemos al pueblo cubano a avanzar», es el mensaje que Scott insiste en lanzar.

Y es que, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero que acabó con la captura del que fuera presidente Nicolás Maduro, las miradas de la política exterior estadounidense en el Caribe se dirigen a Cuba.

Además del «bloqueo de combustible» a la isla que Washington activó a principios de 2026, en los últimos días Trump ha elevado el tono y ha insistido en que «Cuba va a caer dentro de poco” y que la isla está en sus últimos momentos de vida”.

En ese mismo sentido se pronuncia Scott, para quien «el tiempo del régimen cubano se acaba».

Preguntado por si hay un paralelismo entre los casos de Cuba y Venezuela, el senador republicano asegura que «son dos situaciones diferentes, pero ambas representan la misma oportunidad», y defiende que La Habana se sume al cambio.

«Tengo la esperanza de que los líderes cubanos comprendan que la única oportunidad para el futuro es una transición a la democracia», asegura.

Scott afirma que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, «tienen un plan para instaurar la democracia en toda América Latina».

Y esa idea de proyecto político para el continente coincide con la Doctrina Monroe, la que en 1823 proclamaba que el hemisferio occidental era zona de influencia exclusiva de Estados Unidos frente a potencias externas, que Trump aspira a reeditar en pleno siglo XXI como «doctrina Donroe» (adaptada con la D de Donald).

«Gracias a Dios, bajo un fuerte liderazgo de Trump y Rubio hay un camino de esperanza para Venezuela, Cuba, Nicaragua y todo América latina», afirma el senador, aunque reconoce que «es un proceso difícil y que llevará su tiempo». EFE

