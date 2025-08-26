El servicio postal australiano suspende la mayoría de envíos a EE.UU. por nuevos aranceles

3 minutos

Sídney, 26 ago (EFE).- El servicio postal australiano, Australia Post, suspendió este martes de manera inmediata la mayoría de sus envíos a Estados Unidos debido a la inminente entrada en vigor de un arancel impuesto por la Administración de Donald Trump a paquetes de bajo valor.

La medida afecta a los envíos de productos adquiridos por clientes minoristas estadounidenses, aunque se mantendrán los envíos de cartas, documentos y paquetes declarados como regalos cuyo valor no supere los 150 dólares australianos (unos 84 euros).

«Australia Post ha tomado esta medida en respuesta a los importantes cambios recientes que el Gobierno estadounidense ha implementado en las normas aduaneras y arancelarias de importación para los paquetes enviados a Estados Unidos», señaló la entidad pública en un comunicado y apuntó que la suspensión de hoy también afecta a Puerto Rico y permanecerá vigente «hasta nuevo aviso».

La compañía justificó la decisión en la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que a partir del 29 de agosto obligará a que todos los envíos lleguen con impuestos y aranceles prepagados.

Hasta ahora, EE.UU. contaba con una exención para mercancías entrantes de menos de 800 dólares estadounidenses, mientras que a partir de ahora se deberán pagar aranceles anticipados antes de que el artículo llegue a EE.UU.

«Estamos decepcionados por haber tenido que tomar esta medida; sin embargo, debido a la situación compleja y en rápida evolución, ha sido necesaria una suspensión parcial temporal para permitirnos desarrollar e implementar una solución viable para nuestros clientes», dijo Gary Starr, director general ejecutivo de Australia Post, Servicios de paquetería, correo postal y comercio electrónico.

Según Starr, la empresa seguirá trabajando con las autoridades estadounidenses y australianas, así como con socios postales internacionales, para reanudar el servicio postal a Estados Unidos como prioridad.

La decisión de Australia se produce después de que las principales compañías de correos europeas suspendieran también temporalmente los envíos de mercancías a EE.UU. debido al fin de la exención mencionada con anterioridad.

En España, Correos ha asegurado que la medida «se mantendrá durante el tiempo estrictamente imprescindible para adoptar las medidas operativas necesarias que permitan atender las nuevas obligaciones de la orden ejecutiva de Estados Unidos».

PostEurop, una asociación de 51 operadores postales públicos europeos, afirmó que si no se encuentra una solución antes del 29 de agosto, es probable que todos sus miembros tomen una decisión parecida. EFE

