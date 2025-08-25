The Swiss voice in the world since 1935

El servicio postal de Irlanda mantiene envíos de paquetes a EE.UU. a pesar de aranceles

Dublín, 25 ago (EFE).- El servicio postal de la República de Irlanda, An Post, ha confirmado que mantendrá los envíos a Estados Unidos pese a la introducción de nuevos aranceles a los paquetes con mercancías procedentes de Europa.

La compañía ha explicado en un comunicado que un cambio ahora en su funcionamiento podría causar «confusión, retrasos e inconvenientes» tanto para los clientes que envían como para los que reciben paquetes.

Por ello, An Post sostiene que, en lugar de suspender todos los servicios de paquetería a EE.UU., «como planean otras empresas postales europeas», está buscando «activamente» alternativas.

El servicio de correos quiere una «solución para las empresas irlandesas que venden a EE.UU. a través del servicio postal, de modo que podamos apoyarlas a ellas y a la economía irlandesa manteniendo abiertas las rutas comerciales».

Esto implicaría, prosigue, que los clientes estadounidenses tendrían que pagar los aranceles locales correspondientes «antes de que se complete la entrega».

«Queremos asegurar a los clientes irlandeses que estamos trabajando en su nombre y que les informaremos sobre las nuevas condiciones (…) An Post también se está poniendo en contacto directamente con las empresas irlandesas que venden productos a Estados Unidos a través del servicio postal», añadió la empresa. EFE

