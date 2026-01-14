El Sindicato de prensa de Venezuela informa de la excarcelación de once periodistas

Caracas, 14 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles sobre la excarcelación de once periodistas, entre ellos Roland Carreño, quien también es activista del partido opositor Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López.

A través de varias publicaciones en X, el SNTP señaló que también fueron excarcelados Víctor Ugas, Carlos Marcano, Rafael García, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Julio Balza, Nakary Ramos, Gianni González, Carlos Julio Rojas, así como Ramón Centeno, quien estuvo detenido casi cuatro años.

La organización recordó que Carreño fue detenido el 2 de agosto de 2024, tras las presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que el ente electoral -integrado por rectores afines al chavismo- proclamó la victoria de Nicolás Maduro, resultado que fue rechazado por la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que insiste en que el ganador de la contienda fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Carreño ya había sido arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y fue excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.

Además, el sindicato publicó una foto de Centeno reunido con su madre luego de pasar tres años, once meses y doce días detenido.

«Está bien, contento, aunque con temas de salud por atender», indicó la agremiación.

Igualmente, señaló que Marcano, quien también es profesor universitario, se encuentra camino a casa tras conversar por teléfono con amigos y familiares.

Estas liberaciones se dan luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara el pasado jueves un proceso de excarcelaciones de un «número importante» de personas, sin precisar cuántos recibirían esta medida y bajo qué condiciones.

Desde entonces, hasta este martes, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos en Venezuela, contabilizaba 56 excarcelaciones, mientras que la PUD reportó 76. El Gobierno informó de un total de 116.

El titular del Parlamento afirmó este lunes que «a la fecha van más de 400 personas excarceladas», cifra que incluye unas 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre de 2024.

Este miércoles, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) exigió al Gobierno venezolano que libere a los más de 20 comunicadores detenidos y que elimine los cargos en su contra.

A través de un comunicado, Apevex demandó al Ejecutivo chavista el «cese de toda forma de persecución, censura y hostigamiento contra periodistas, medios y trabajadores de la comunicación», además de derogar las leyes que «castigan y penalizan la libertad de expresión y el periodismo». EFE

