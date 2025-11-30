El sospechoso del tiroteo en D.C. se radicalizó en Estados Unidos, según Kristi Noem

2 minutos

Nueva York, 30 nov (EFE).- El sospechoso del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, de los cuales una ha fallecido, se radicalizó en Estados Unidos, según confirmó este domingo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Las autoridades creen que el presunto tirador, un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, se radicalizó «desde que llegó a este país» a través de «conexiones en su comunidad y estado de origen», indicó Noem en una entrevista para el programa ‘Meet the Press’, de la cadena NBC News.

La jefa del DHS agregó que las autoridades seguirán hablando con personas que alguna vez han tenido contacto con él, así como con sus familiares.

Lakanwal formó parte de una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a EE.UU. bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró hoy en una entrevista con Fox News que esta iniciativa, promovida por el Gobierno del expresidente Joe Biden, realizaba «una investigación mínima o escasa» de las personas a las que seleccionaba para entrar al país norteamericano.

«Sabemos que el tirador que disparó contra nuestros guardias nacionales en Washington D.C. el día antes de Acción de Gracias se radicalizó. Esta persona no debería haber estado en nuestro país», aseveró Bondi.

Lakanwal, que fue trasladado a un hospital tras ser reducido por agentes durante el tiroteo, será acusado de asesinato en primer grado después de que una de las víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleciera.

Bondi adelantó el jueves que la Justicia estadounidense también podría acusar a Lakanwal de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él.

El otro agente herido en el tiroteo, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece ingresado en un hospital y se encuentra en estado crítico. EFE

