El Sudeste Asiático cierra con mayoría de ganancias tras la tregua entre China y EE.UU.
Bangkok, 12 ago (EFE).- Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este martes con ganancias, lideradas por Indonesia, la mayor economía regional, después de que Estados Unidos y China anunciaran una nueva extensión de su tregua arancelaria de 90 días.
El JCI de Yakarta remontó el 2,44 % o 185,77 puntos, lo que dejó el marcador en 7.791,70 puntos.
El VNI de la ciudad de Ho Chi Minh repuntó un 0,71 % o 11,36 puntos, y el índice vietnamita se elevó a los 1.608,22 puntos.
La bolsa de Manila repuntó un 0,57 %, 35,49 puntos, hasta los 6.289,85 enteros.
El selectivo KLCI de Kuala Lumpur creció un 0,30 % o 4,66 puntos, y terminó en 1.567,90 enteros.
La única excepción negativa fue el STI de la ciudad-Estado Singapur, que perdió un 0,28 %, para terminar en 4.220,72 unidades.
La bolsa de Tailandia no abrió este martes por festivo nacional, con motivo del aniversario de la reina madre, Sirikit. EFE
