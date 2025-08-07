El suizo UBS se retira de la alianza global de bancos para combatir el cambio climático

The Swiss voice in the world since 1935

Ginebra, 7 ago (EFE).- El banco suizo UBS, el mayor de su país, anunció este jueves su retirada de Net-Zero Banking Alliance, la alianza creada en 2021 para coordinar a bancos de todo el mundo en la lucha contra el cambio climático, y de la que también salieron recientemente entidades como las británicas Barclays y HSBC.

La retirada, decidida «tras una evaluación anual», no supone un abandono de políticas dirigidas a una mayor sostenibilidad y un menor impacto climático, aseguró la entidad de Zúrich en un comunicado.

«Nuestro compromiso con la sostenibilidad se mantiene inalterado y reconocemos la importancia de una transición ordenada hacia una economía baja en carbono», aseguró UBS.

El banco fue uno de los fundadores de la alianza, y reconoce el valor de esta para el establecimiento de objetivos conjuntos, aunque «una vez avanzada esa labor, y con las capacidades internas fortalecidas, hemos decidido retirarnos de ella, al igual que varios de nuestros homólogos globales», indicó la entidad financiera.

Otros bancos de alcance global que han dejado la alianza han sido JPMorgan, Citi, Morgan Stanley, Macquarie y Bank of Montreal, en un contexto de creciente escrutinio a las políticas climáticas por parte del Gobierno estadounidense de Donald Trump, reconocido crítico a la lucha multilateral contra el calentamiento global. EFE

