El superávit comercial de Canadá con EEUU cayó a casi la mitad entre septiembre y octubre

Toronto (Canadá), 8 ene (EFE).- El superávit comercial de Canadá con Estados Unidos se redujo casi un 50 % al pasar de 8.400 millones de dólares canadienses (5.200 millones de euros) en septiembre a 4.800 millones en octubre de 2025, según datos publicados este jueves por el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

La caída mensual fue fruto de una reducción del 3,4 % de las exportaciones a EE.UU., que se situaron en 44.126 millones de dólares canadienses, y un aumento del 5,3 % de las importaciones de productos estadounidenses, a 39.314 millones.

En los diez primeros meses de 2025, las exportaciones a EE. UU. cayeron un 4,1 % en comparación con el mismo periodo de 2024. La reducción coincide con las tensiones comerciales creadas por la imposición de aranceles por parte de Washington y las represalias canadienses.

Con respecto al conjunto del comercio de Canadá con el mundo, EC señaló que la balanza comercial pasó de un superávit de 243 millones de dólares canadienses en septiembre a un déficit de 583 millones de dólares.

En octubre, Canadá importó un 3,4 % más que el mes anterior, mientras que las exportaciones crecieron un 2,1 %. EFE

