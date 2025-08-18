The Swiss voice in the world since 1935

El superávit comercial de la Unión Europea con EE.UU cayó un 48,1 % en junio

Bruselas, 18 ago (EFE).- El superávit comercial de la Unión Europea en el intercambio de bienes con Estados Unidos cayó un 48,1 % en junio de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior, desde los 18.500 millones de euros hasta los 9.600 millones, según publicó este lunes la oficina estadística europea Eurostat.

La bajada del superávit comercial se explica por una caída en las exportaciones europeas a Estados Unidos de un 10,3 %, hasta los 40.200 millones euros, y un fuerte aumento en las importaciones de productos estadounidenses a territorio comunitario, que se impulsaron un 16,4 % hasta los 30.600 millones de euros.

Los datos son previos a que EE. UU. y la UE llegaran a finales de julio a un acuerdo que prevé imponer un arancel del 15 % a las exportaciones europeas a Estados Unidos y compromete a la Unión Europea a comprar gas natural licuado y petróleo estadounidenses por 750.000 millones de euros para sustituir el petróleo ruso y realizar inversiones al menos 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense de aquí a 2029. EFE

