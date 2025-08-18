El superávit fiscal primario de Argentina crece un 92,6 % en julio

Buenos Aires, 18 ago (EFE).- Argentina registró en julio pasado un superávit fiscal primario de 1,74 billones de pesos (unos 1.330 millones de dólares o 1.128 millones de euros), un 92,6 % más que en igual mes de 2024, informaron este lunes fuentes oficiales.

El resultado primario de julio implica además un incremento del 121 % respecto al superávit registrado en junio pasado.

El país suramericano registró en julio un déficit financiero (incluye el pago de servicios de deuda) por 168.515 millones de pesos, desde un déficit por 600.957 millones de pesos en julio de 2024.

El dato marca, sin embargo, un deterioro con respecto al superávit financiero por 551.234 millones de pesos de junio pasado.

En julio los ingresos totales crecieron un 40,4 % interanual, mientras que los gastos primarios treparon un 34,8 %.

Se registraron pagos de intereses de deuda por 1,91 billones de pesos.

En los primeros siete meses del año, Argentina acumuló un superávit primario de 9,43 billones de pesos, con un alza interanual del 20 %, mientras que el superávit financiero ascendió a 2,92 billones de pesos, un 48 % más que en igual período de 2024.

El superávit financiero logrado en los primeros siete meses del año equivale al 0,3 % del PIB, mientras que el resultado primario equivale al 1,1 % del PIB.

En 2024, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 10,4 billones de pesos, equivalente al 1,8 % del PIB, desde un déficit en 2023 equivalente al 2,9 % del PBI.

El resultado financiero logrado en 2024 fue positivo, por 1,7 billones de pesos, lo que equivalió a un 0,3 % del PIB, desde un déficit en 2023 equivalente al 6,1% del PIB.

El cambio de tendencia de las cuentas públicas observado el año pasado obedeció al severo plan de ajuste fiscal puesto en marcha por el presidente de Argentina, Javier Milei, tras su llegada al Gobierno en diciembre de 2023.

Está previsto que Argentina cierre 2025 con un superávit primario equivalente al 1,3 % del PIB, según las proyecciones del Gobierno argentino. EFE

