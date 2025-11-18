El Supremo condena a nueve acusados de planear el asesinato de Lula y otras autoridades

1 minuto

Brasilia, 18 nov (EFE).- Ocho militares y un policía acusados de planear el asesinato del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades, fueron declarados culpables este martes, en un proceso vinculado al juicio en que el exmandatario Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel.

El proceso fue realizado en la Primera Sala de la Corte Suprema, que declaró la culpabilidad de nueve de los diez acusados por unanimidad y los condenó a penas de entre uno y 24 años de prisión.

También, de forma unánime, fue absuelto el general Estevam Gaspar de Oliveira, contra quien la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar su participación en los planes de magnicidio. EFE

ed/cms/enb